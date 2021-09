Chile x Brasil: onde assistir, horário e prováveis times no duelo pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira tentará nesta quinta-feira (2) continuar no embalo e garantir sua presença na Copa do Mundo de 2022. Em busca de sua sétima vitória consecutiva nas Eliminatórias, a equipe vai ao Monumental de Santiago para medir forças com o Chile, às 22h (de Brasília). Válido pela nona rodada da competição, o jogo será o primeiro de uma sequência de três partidas no mês de setembro.

O Brasil lidera a competição com 18 pontos em seis partidas. Já os chilenos tentam deixar de patinar: a equipe está em sétimo, com apenas uma vitória em seis jogos.

A preparação da Seleção tem sido marcada pelo mistério e por um momento conturbado de planejamento. Após o veto a jogadores que atuam no futebol inglês, o técnico Tite teve dois desfalques: Claudinho e Malcom não embarcaram para Santiago (entenda aqui o motivo).

Com isto, Tite recorrerá a jogadores que atuam no futebol nacional. Um deles é o atacante Hulk, que retornou após cinco anos e reconheceu que jogar contra "La Roja" é desafiador.

"Jogadores brasileiros são muito visados, especialmente jogadores da frente. A gente sabe o quanto é disputado jogo de Eliminatórias, já disputei contra eles lá em Santiago e foi muito difícil. É jogo de garra e de guerra, requer muita atenção e foco", disse.

Por mais que se esquive de adiantar a escalação, Tite tem uma ideia em relação ao que quer para o Brasil em campo.

"O que estamos buscando é um processo criativo maior, mais meio-campistas criativos. Nossa construção por vezes é muito vertical", afirmou.

Do lado do Chile, o técnico Martín Lasarte também tem ausências devido aos vetos ingleses: o zagueiro Francisco Sierralta e o atacante Ben Brereton. Outra baixa, por lesão, é Alexis Sánchez.

A equipe deposita as fichas na referência de Arturo Vidal e no ímpeto de Vargas para levar a melhor sobre a Seleção Brasileira.

FICHA TÉCNICA

CHILE x BRASIL

Data-Hora: 02-09-21 - 22h (de Brasília)

Estádio: Monumental de Santiago, em Santiago (CHI)

Árbitro: Diego Haro (PER)

Assistentes: Jonny Bossio (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Victor Carrillo (PER)

Transmissão: Rede Globo e SporTV.

CHILE: Claudio Bravo; Paulo Diaz, Gary Medel e Guillermo Maripán; Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Eugenio Mena e Arturo Vidal; Eduardo Vargas e Iván Morales (Jean Meneses). Técnico: Martín Lasarte

BRASIL: Weverton; Danilo (Daniel Alves), Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Matheus Cunha (Hulk) e Gabigol. Técnico: Tite