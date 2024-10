Chile x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10/10)

Chile x Brasil disputam hoje, quinta-feira (10/10), a 8° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chile x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay e pela SporTV, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A seleção brasileira está em 5° lugar nas eliminatórias para a Copa com 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Chile está na vice-lanterna da competição e acumula 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, 4 gols marcados e 12 gols sofridos.

Chile x Brasil: prováveis escalações

Chile: Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán, Zaldivia e Morales; Echeverría, Valdés; Osorio, Dávila e Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Chile x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 10 de outubro de 2024, 21h