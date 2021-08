Chelsea vence Villareal nos pênaltis e fatura título da Supercopa da UEFA

O Chelsea conquistou a segunda Supercopa da Uefa de sua história ao vencer o Villarreal na disputa de pênaltis (6-5, 1-1 no tempo regulamentar), nesta quarta-feira em Belfast.

O atacante marroquino Hakim Ziyech (27) abriu o placar ao desviar para as redes um bom cruzamento da esquerda de Kai Havertz, mas Gerard Moreno empatou após uma boa jogada do Villarreal (73).

Depois de terem sido derrotados em suas últimas três participações na Supercopa da Europa, torneio que coloca frente a frente o vencedor da Liga dos Campeões (Chelsea) contra o vencedor da Liga Europa (Villarreal), os 'Blues' levaram o seu segundo título, depois da taça conquistada em 1998.

Na disputa de pênaltis, Havertz, o primeiro a cobrar, foi o único jogador a perder pelo Chelsea. O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, que entrou em campo no último minuto da prorrogação, defendeu as cobranças de Aissa Mandi e Raúl Albiol garantindo assim o título para os londrinos.

No tempo regulamentar, os gols aconteceram no momento em que cada equipe merecia.

O Chelsea foi superior no primeiro tempo e Ziyech marcou com um chute de primeira dentro da área dos espanhóis, após uma penetração de Havertz pela esquerda, pegando a defesa desarrumada e desviando para o fundo das redes.

O gol do empate veio quando o Villarreal tinha um claro domínio no segundo tempo, após uma bela combinação - com toque de calcanhar de Boulaye Dia - em um contra-ataque que terminou com Gerard aproveitando uma bola perdida dos 'Blues'.