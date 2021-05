Chelsea sonda Lewandowski para próxima temporada

O Chelsea sondou a situação do atacante Robert Lewandowski e estuda fazer uma proposta pelo atacante polonês na próxima janela de transferências, segundo a "Sky Sports". O técnico Thomas Tuchel busca resolver a deficiência do setor ofensivo que não consegue fazer muitos gols.

O comandante está impaciente com seus atacantes e o meia Jorginho é o artilheiro dos Blues no Campeonato Inglês com sete tentos anotados. Timo Werner e Kai Havertz, recém-contratados, somam 10 gols, enquanto Giroud e Abraham devem deixar a equipe na próxima temporada.

> Veja a tabela da BundesligaNo entanto, as informações indicam que o centroavante não vê a Inglaterra como o local mais atrativo para o seu futebol. Com isso, as especulações sobre uma ida para a Espanha ganham força, embora o artilheiro não tenha fechado as portas para a Premier League.

O polonês foi procurado pelo Real Madrid em 2014 quando ainda era atleta do Borussia Dortmund. O nome do atleta também é vestilado no Barça, embora o clube pareça próximo de anunciar a contratação de Sergio Aguero e mira a chegada de Memphis Depay.

O nome do atleta também foi cogitado pela imprensa francesa como uma possível contratação do Paris Saint-Germain em caso de saída de Mbappé. No entanto, o "Sport Bild" negou que a ida para a equipe de Neymar seja uma opção para Lewandowski.