Cheio de imprevisibilidade, quadrangular da Série C pode render 'déjà-vu' à dupla Re-Pa

Com duas rodadas completadas das seis do quadrangular da Série C do Brasileiro, a dupla Re-Pa ainda está tudo indefinido. Líder do grupo D, o Remo tem a mesma pontuação do vice-líder, Londrina. O Paysandu, com três pontos, está forar do G2 e o Ypiranga-RS, mesmo desesperado, ainda tem chances.

Aliás, Paysandu e Remo sabem muito bem o que é encarar um quadrangular recheado de probabilidades e, mais importante ainda, imprevisibilidade. Aliás, nas últimas duas vezes que ambos precisaram lidar com uma fase parecida, ambos chegaram no sufoco na última rodada. Porém, ambos triunfaram.

Paysandu: título com goleada

O quadrangular de acesso da Série B de 2001 foi uma das maiores loucuras de uma final final na história. Isso porque todos os times - Papão, Figueirense-SC, Avaí-SC e Caxias-RS - chegaram à última rodada empatados em seis pontos. Porém, pelos critérios de desempate, ao Bicola, só interessava a vitória. E ela veio com uma goleada por 4 a 0 no Avaí-SC e de quebra o Paysandu subiu e conquistou o bi da Segundona.

Remo: emoção até o fim

Já o Remo chegou à rodada final do quadrangular de acesso da Série C em 2005 numa situação ainda mais crítica. Em terceiro e com um ponto a menos que Ipatinga-MG e América-RN. O Leão também precisava da vitória para alcançar o acesso. No final, o time azulino superou o Novo Hamburgo-RS, fora, por 2 a 1 e sacramentou o acesso e também ficou com o título nacional.

15 anos depois, a possibilidade do 'déjà-vu'

Agora, a dupla Re-Pa estão atrás do retorno à Série B. O Paysandu não disputa desde 2018, já o Remo não joga a Segundona desde 2007. Resta saber se ambos conseguirão concretizar o objetivo do acesso.

Neste fim de semana, Leão e Papão a campo. Os bicolores recebem o Londrina-PR, no Mangueirão, no sábado (26), às 17h. Já os azulinos, no mesmo local, enfrentam o Ypiranga-RS, no domingo (27), às 18h. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.