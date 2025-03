Chegou a hora "H" da solidez defensiva

Em jogos eliminatórios, como neste fim de semana pelo Parazão e também na Copa do Brasil, para o Remo contra o Criciúma, na terça-feira, a solidez defensiva vale a sobrevivência. Se o sistema de defesa funcionar bem, aumentam as chances de classificação. Vejamos, então, o que dizem os números sobre cada time nesta nova fase do Parazão.

O Remo é o time menos vazado do campeonato, com apenas quatro gols sofridos. O segundo é o Bragantino, que sofreu seis. O Paysandu e o Capitão Poço são os times que mais evoluíram no setor defensivo. O Papão sofreu seis gols nas quatro primeiras rodadas e apenas um nas quatro últimas. O Cap foi vazado sete vezes nas quatro rodadas iniciais e só duas vezes nas outras quatro. O Santa Rosa também melhorou muito: sofreu sete gols nos primeiros quatro jogos e apenas dois nos últimos quatro.

Na contramão, o Castanhal passou de um gol sofrido na primeira metade da fase para seis na segunda. A Tuna, que já sofreu 12 gols, é o time mais vazado entre os classificados, seguida pelo Águia, com 10 gols sofridos em oito rodadas.

Números da produção ofensiva

Enquanto o Remo tem o melhor ataque do campeonato, com 17 gols, seu adversário, o Santa Rosa, é o menos produtivo, com apenas sete. O Paysandu, que marcou 15 gols, enfrentará o Capitão Poço, que fez nove. Castanhal (10) e Tuna (12) prometem um duelo movimentado em termos de gols. O Bragantino também impõe respeito, com 11 gols marcados, enquanto o Águia balançou as redes nove vezes.

BAIXINHAS

Na sua flagrante evolução, o Santa Rosa está há 240 minutos sem sofrer gols. O último foi justamente do Remo (Pedro Rocha), na metade do segundo tempo. A equipe começou muito mal, com três derrotas seguidas, mas reagiu. A única derrota nas últimas cinco rodadas foi justamente para o Remo (1 a 0), no Mangueirão.

Golaço social de Paysandu e Capitão Poço ao oferecerem gratuidade para mulheres no Mangueirão, no sábado, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Elas precisam retirar o ingresso gratuitamente nas lojas oficiais do Papão. A entrada será exclusiva pelo Portão B1.

Daniel, goleiro de 19 anos do Capitão Poço, natural do Tocantins, se soma a Kadu, lateral do Remo, também de 19 anos, e a Kukri, meia do Águia, de 17 anos, como atletas revelação do campeonato. Daniel é também o pivô de uma disputa jurídica: o Independente acusa o Capitão Poço de tê-lo utilizado de forma irregular.

Marcelo Rangel (Remo) e Vinícius (Bragantino) são os goleiros menos vazados do Parazão. O azulino sofreu apenas um gol em seis partidas, com média de 0,16 por jogo, enquanto seu reserva, Léo Lang, sofreu três gols em dois jogos. Vinícius, do Bragantino, sofreu seis gols em oito jogos, média de 0,75 por partida.

O atacante Pecel desfalca o Santa Rosa, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Aos 33 anos, ele está abaixo do rendimento de suas melhores temporadas, como em 2021, quando marcou 14 gols em 31 jogos pelo Castanhal, mas, ainda assim, tem sido peça útil no Santinha. No Remo, Felipe Vizeu é provável desfalque.

Dos oito times que seguem no campeonato estadual, apenas dois trocaram de técnico: o Paysandu (Márcio Fernandes deu lugar a Luizinho Lopes) e o Santa Rosa (Pedro Chaves foi substituído por Thiago Eduardo). Remo, Tuna, Castanhal, Capitão Poço, Bragantino e Águia mantiveram seus treinadores.

Agenda da próxima semana vai ter Remo x Criciúma na terça, 19:30, no Mangueirão. Na quinta-feira, CSA x Tuna, 21:30, em Maceió. A classificação, nesses jogos, vale R$ 2,3 milhões. Na quarta, pela semifinal da Copa Verde, São Raimundo x Paysandu, às 20:30, em Boa Vista. A outra semifinal da CV é entre Goiás x Brasiliense.