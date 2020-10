Risco de rebaixamento do Paysandu cai para 1%, aponta site; Remo tem mais de 90% para se classificar

Após o fim de semana de vitórias da dupla Re-Pa na Série C do Brasileiro, as chances de classificação de Remo e Paysandu para a próxima fase da Terceirona subiram. Ao menos é o que aponta o site Chance de Gol. Na semana passada, o Remo tinha 83,9% de probabilidade de passar de fase. Com a goleada sobre o Imperatriz, subiu para 91,6%. Já o Paysandu tinha 35,5% de chances de avançar na Terceirona, com a vitória sobre o Treze-PB, a porcentagem aumentou para 42,7%, de acordo com o site.

Remo

O Leão se recuperou da derrota por 1 a 0 para o Ferroviário e no último fim de semana, venceu o Imperatriz para voltar aos caminhos da vitória. Com isso, o Remo voltou a ter quase 0% de chances de queda para a quarta divisão, após ter tido 0,1% na semana passada. O Remo volta aos gramados no domingo (1°), às 18h, no Estádio OBA, contra o Vila Nova.

Paysandu

Já o Papão encerrou a sequência de quatro jogos sem vitória. O triunfo diante do Treze-PB, na Paraíba, aproximou o clube do G4 e distanciou o Paysandu da zona de rebaixamento. Com a vitória, a probabilidade de rebaixamento do Bicola para Quartona caiu para 1.0%, depois dos bicolores terem 8%. O Papão entra em campo de novo no sábado (31), às 19h, no Mangueirão, contra o Manaus.