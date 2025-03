Cerro Porteño x Melgar: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores

Cerro Porteño x Melgar disputam hoje, quarta-feira (12/03), a terceira rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cerro Porteño x Melgar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, todos pelo Campeonato Paraguaio e pela Libertadores, Cerro Porteño somou 3 vitórias e 2 derrotas.

Já o Melgar passou por 5 vitórias e 2 empates sem gols, por amistosos, pela Libertadores e pelo Campeonato Peruano.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Cerro Porteño por 1 a 0.

VEJA MAIS

Cerro Porteño x Melgar: prováveis escalações

Cerro Porteño: Sem informações. Técnico: Diego Martínez.

Melgar: Sem informações. Técnico: Walter Ribonetto.

FICHA TÉCNICA

Cerro Porteño x Melgar

Copa Libertadores da América

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 12 de março de 2025, 19h