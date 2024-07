Cerro Porteño x Athletico-PR: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (18) pela Sul-Americana

Cerro Porteño x Athletico-PR disputam nesta quinta-feira (18/07) as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cerro Porteño x Athletico-PR ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cerro Porteño chega nas oitavas da competição após ter ficado em terceiro no Grupo A da Conmebol Libertadores.

Já o Athletico-PR foi o 2º colocado do grupo E da Sul-Americana e chega precisando se recuperar, pois perdeu o último jogo da fase de grupos da competição.

Cerro Porteño x Athletico-PR: prováveis escalações

Cerro Porteño:Jean Fernandes; Enzo Giménez, Javier Báez, Eduardo Brock e Miguel Benítez; Piris Da Motta e Jorge Morel; Gabriel Aguayo, Derlis Rodríguez e Cecilio Domínguez; Diego Churín. Técnico: Manolo Jiménez.

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Christian (Canobbio), Julimar e Pablo (Mastriani). Técnico: Martín Varini.

FICHA TÉCNICA

Cerro Porteño x Athletico-PR

Copa Sul-Americana

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

Data/Horário: 18 de julho de 2024, 21h30