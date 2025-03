Central Córdoba x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Argentino

Central Córdoba x Boca Juniors disputam hoje, sexta-feira (07/03), a 9° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Central Córdoba x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Boca Juniors é o 4° colocado do Grupo A do Campeonato Argentino com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Central Córdoba ocupa a 6° posição do mesmo grupo e acumula 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos.

Central Córdoba x Boca Juniors: prováveis escalações

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Jonathan Galván, Lautaro Rivero, Braian Cufré; Iván Gómez, José Florentín, Dylan Glaby; Luis Miguel Angulo, Leonardo Heredia e Matías Perelló.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo (Ayrton Costa), Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Milton Giménez (Miguel Merentiel) e Edinson Cavani.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina

Data/Horário: 07 de março de 2025, 21h15