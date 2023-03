Ceará x Atlético-BA: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/03) pela Copa do Nordeste

As equipes Ceará x Atlético-BA disputam nesta quarta-feira (22/03) a 8° rodada da Copa do Nordeste. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Atlético-BA ao vivo?

A partida Ceará x Atlético-BA pode ser assistida ao vivo pelo Nosso Futebol, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Ceará x Atlético-BA chegam para o jogo?

Ceará lidera o Grupo B da Copa do Nordeste com 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Atlético-BA está em 6° lugar no Grupo A e soma 2 vitórias e 5 derrotas, além de 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Prováveis escalações

Ceará: Aguilar, Igor, Jefferson, Gabriel Lacerda, Willian Formiga, Caíque, Willian Maranhão, Jean Carlos, Chay, Hygor e Luvannor. Técnico: Gustavo Morínigo.

Atlético-BA: Fábio Lima, Edson, Kauã, Caíque, Lucas Luan, Giba, Leandro Sobral, Mateus Sabiá, Adriano, Gustavo Custódio e Eydison. Técnico: Rodrigo Chagas.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Atlético-BA

Copa do Nordeste

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 22 de março de 2023, 21h30