Santa Cruz x Fortaleza: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/03) pela Copa do Nordeste

As equipes Santa Cruz x Fortaleza disputam nesta quarta-feira (22/03) a 8° rodada da Copa do Nordeste. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José do Rego Maciel, em Recife (PE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santa Cruz x Fortaleza ao vivo?

A partida Santa Cruz x Fortaleza pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo Nosso Futebol, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Santa Cruz x Fortaleza chegam para o jogo?

Santa Cruz ocupa a 5° posição do Grupo B da Copa do Nordeste com 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Fortaleza é o vice-líder do Grupo A da competição e acumula 5 vitórias e 2 derrotas, além de 11 gols marcados e 5 gols sofridos.

Prováveis escalações

Santa Cruz: Michael Fracaro; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ítalo Silva; Arthur Santos, Anderson Paulista e Felipe Gedoz; Pipico, Chiquinho e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Sasha, Calebe, Pikachu; Lucero e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Santa Cruz x Fortaleza

Copa do Nordeste

Local: Estádio José do Rego Maciel, em Recife (PE)

Data/Horário: 22 de março de 2023, 21h30