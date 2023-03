CSA x Sport Recife: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/03) pela Copa do Nordeste

As equipes CSA x Sport Recife disputam nesta quarta-feira (22/03) a 8° rodada da Copa do Nordeste. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CSA x Sport Recife ao vivo?

A partida CSA x Sport Recife pode ser assistida ao vivo pelo Nosso Futebol, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como CSA x Sport Recife chegam para o jogo?

CSA ocupa a 6° posição do Grupo B da Copa do Nordeste com 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Sport Recife lidera o Grupo A da competição com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 gols marcados e 4 gols sofridos.

Prováveis escalações

CSA: Paulo Ricardo; Cedric (Wenderson), Thales, Lucas Ryan e Jefinho; João Victor, Almir Luan, Pedrinho (Elvis) e Dedé (Vitão); Luís Felipe e Thiaguinho. Técnico: Vinícius Bergantin.

Sport Recife: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Cariús; Fábio Matheus, Pedro Martins e Jorginho; Edinho (Labandeira), Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA

CSA x Sport Recife

Copa do Nordeste

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 22 de março de 2023, 21h30