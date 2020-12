Ceará lança camisa para disputa da Copa do Nordeste 2021

A quarta-feira é de novidade para o Ceará. Através das redes sociais, o Vozão divulgou a sua nova camisa para a Copa do Nordeste 2021, torneio que vai defender o título.

+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia

A cor do novo manto terá a cor banca, com detalhes pretos nos ombros. Além disso, a camisa terá o brasão da Copa do Nordeste.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ceará, a nova camisa será vendida na loja física e online do clube a partir do dia 22 de dezembro.