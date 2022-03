Ceará domina Tuna Luso, vence por 2 a 0 e segue na Copa do Brasil; vídeo

Ceará e Tuna Luso fizeram uma partida movimentada no estádio Castelão, com domínio completo dos donos da casa, que conseguiram a vitória por 2 a 0 e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Os gols do confronto foram marcados apenas no segundo tempo, por Vina e Cléber.

Assista aos melhores momentos:

A partir do apito inicial, o que se viu foi a força e ímpeto do time cearense, que manteve a posse de bola enquanto do lado tunante começava a aparecer o goleiro Victor Lube, um verdadeiro herói na trave tunante, com defesas espetaculares. Em linhas gerais, a Tuna Luso apresentou certa eficiência no sistema defensivo, mas sofria para chegar até a área adversária.

Aos 26, o lateral-direito Nino Paraíba cruzou na área e Vina abriu o placar. O gol foi anulado pela arbitragem. O Ceará ainda teve um segundo gol anulado, aos 50 minutos, marcado por Mendoza, num toque por cima do goleiro, estando impedindo na visão da arbitragem. O primeiro ataque da Tuna Luso aconteceu aos 43, após troca de passes pela direita e finalização de Jayme sem perigo.

> Veja como foi a partida lance a lance

Se no primeiro tempo foram 13 finalizações contra uma da Tuna Luso, na etapa final não foi diferente. O técnico Emerson Almeida substituiu Jaime por Luan, mas o time manteve a base forte no setor defensivo, com um tripé formado por Alysson, Kauê e Kaike. Na frente, Luan e Paulo Rangel tentavam criar em cima do adversário, na maior parte das vezes sem sucesso.

A Tuna passou a se retrair em campo, segurando o resultado aos trancos, com erros de passe e várias paralisações por falta. O sistema defensivo se armou com duas linhas em frente à grande área, deixando somente os atacantes livres. O Ceará fez duas mudanças, deixando o time mais cadenciado, com possibilidade de chutes de média distância. O primeiro contra-ataque da Tuna veio aos 20, com Paulo Rangel tentando de cabeça.

Aos 25 veio a redenção cearense. Nino Paraíba arrancou pela direita e cruzou na bora da pequena área, para a conclusão certeira de Vina, 1 a 0. Minutos depois o Ceará chegou próximo do segundo, com uma cabeceada certeira de Luiz Otávio em situação irregular e nova boa defesa de Lube. Aos 40, novo gol do Ceará anulado, depois da finalização de Cleber. Dois minutos depois o mesmo Cleber finaliza de cabeça, ampliando o placar e decretando a vitória por 2 a 0.

Ficha técnica:

Local: Arena Castelão

Hora: 21h30

Árbitro: Marielson Alves Silva

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Luanderson Lima dos Santos

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto

Cartões Amarelos: Lima, Vina, Cleber (Ceará) Kauê, Léo Rosa (Tuna Luso)

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís (Bruno Pacheco); Lindoso, Richardson (Sobral), Lima, Vina (Léo Rafael), Mendoza (Erick), Zé Roberto (Cleber).

Técnico: Tiago Nunes

Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Romário, Lucão, Edinaldo (Michel); Alysson (Alexandre), Kauê (Popó), Kaike, Jaime (Luan); Neto (Pulga) Ribeiro e Paulo Rangel.

Técnico: Emerson Almeida