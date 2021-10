CBF irá liberar áudios do VAR em partidas da Série A do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terá uma mudança importante. Isso porque os diálogos dos juízes de campo com a equipe de arbitragem de vídeo começarão a ser divulgados pela CBF. A determinação vale apenas para os jogos da Série A e entrará em vigor até o início de novembro. A informação é do site "ge".

Ainda segundo o site, os integrantes da Comissão de Arbitragem já se reuniram para definir como será o protocolo da divulgação de áudios. A decisão foi tomada pelo presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Vale lembrar que, na última rodada do Brasileirão, dirigentes de Atlético-MG e Flamengo reclamaram de falhas dos juízes mesmo com auxílio do árbitro de vídeo. A intenção da CBF, portanto, é dar aos torcedores e dirigentes dos clubes maior transparências nas decisões tomadas pelo VAR.

Desde que o árbitro de vídeo foi implantado no futebol brasileiro, em 2018, a CBF nunca liberou os áudios das partidas. A entidade argumentava que seguia a determinação da Fifa e da International Football Association Board (IFAB), que proibiu a divulgação de tais conversas.

Agora, a CBF começa a seguir o exemplo da Conmebol, que divulga os diálogos do VAR dos jogos da Libertadores, Sul-Americana e Eliminatórias para a Copa do Mundo. A entidade libera os áudios nos dias seguintes e eles podem ser facilmente achados no canal oficial do YouTube da entidade.