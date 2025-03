CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino A2 com Re-Pa; saiba quando é o clássico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2025, que começa dia 19 de abril. Assim como na Série B do futebol masculino, a competição terá o inédito clássico entre Remo e Paysandu. As duas equipes fazem suas estreias no dia 20 de abril, fora de casa.

As Leoas, em sua segunda participação na Série A2, encaram o Itacoatiara-AM, às 16h. No mesmo horário, as Lobas, vice-campeãs da Série A3 em 2024, enfrentam o Ação-MT. O primeiro jogo em Belém será do Remo, que recebe o Rio Negro-RR no dia 27 de abril, às 15h. O Papão estreia em casa no dia 4 de maio, às 15h30, contra o Fortaleza.

O aguardado Re-Pa está marcado para a 4ª rodada, no dia 18 de maio, às 15h, no Baenão. No entanto, o estádio azulino e o Mangueirão, indicado para jogos do Paysandu, ainda possuem pendências nos laudos técnicos, o que pode gerar alterações nos mandos de campo.

Regulamento

A competição conta com 16 times, divididos em dois grupos de oito. Remo e Paysandu estão no Grupo B, ao lado de Itacoatiara-AM, Ação-MT, Mixto-MT, Fortaleza, Vitória e Rio Negro-RR. As equipes se enfrentam em turno único, e os quatro melhores avançam para as quartas de final, quando ocorrem duelos contra os classificados do Grupo A: Minas Brasília, Atlético-MG, Botafogo, Vasco, Santos, São José-SP, Taubaté-SP e Avaí-Kindermann.

Nas quartas, os confrontos serão em ida e volta, com os quatro vencedores garantindo o acesso à elite do futebol feminino em 2026. O futebol paraense busca voltar à primeira divisão nacional, algo que não acontece desde a participação da Esmac na Série A1 de 2022.

Jogos de Remo e Paysandu na 1ª fase

1ª rodada

20/04 - 16h - Itacoatiara-AM x Remo

20/04 - 16h - Ação-MT x Paysandu

2ª rodada

26/04 - 15h - Vitória x Paysandu

27/04 - 15h - Remo x Rio Negro

3ª rodada

03/05 - 16h - Ação-MT x Remo

04/05 - 15h30 - Paysandu x Fortaleza

4ª rodada

18/05 - 15h - Remo x Paysandu

5ª rodada

24/05 - 15h - Vitória x Remo

25/05 - 15h30 - Paysandu x Mixto-MT

6ª rodada

08/06 - 15h - Remo x Fortaleza

x Fortaleza 08/06 - 16h - Itacoatiara-AM x Paysandu

7ª rodada

14/06 - 15h - Remo x Mixto-MT

x Mixto-MT 14/06 - 15h - Paysandu x Rio Negro-RR