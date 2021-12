Divulgada estreias dos paraenses na Copinha; Bragantino joga no estádio onde Paysandu levou 9 a 0

Castanhal e o Bragantino conheceram os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Japiim está no grupo 10, que será disputado em Jaú, interior paulista, ao lado do XV de Jaú-SP, do Grêmio e do Mixto-MT. Já o Tubarão fica na chave 18, com sede em Jundiaí, junto de Paulista-SP, São Bernardo-SP e Ceará.

A primeira partida do Castanhal é no dia 3 de janeiro, uma segunda-feira, às 17h15, contra o XV de Jaú. Já o Bragantino estreia dois dias depois, na quarta-feira (5), às 13h15, contra o Ceará, no Estádio Dr. Jayme Pinheiro de Ulhoa Cintra, o estádio do 9 a 0 que o Paysandu sofreu contra o Paulista, na Série B de 2006.