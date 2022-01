CBF divulga data do sorteio da Copa do Brasil; confira os possíveis rivais de Paysandu, Tuna e Castanhal

Um dos torneios mais rentáveis financeiramente para os clubes paraenses, a Copa do Brasil começa somente no dia 23 de fevereiro. Mas antes, três dos quatro representantes do Pará conhecerão seus adversários: Paysandu, Tuna Luso e Castanhal. No dia 17 janeiro, às 15h, na sede da CBF, ocorre o sorteio da primeira fase, com transmissão ao vivo da CBF TV.

Sorteio

Os 80 clubes classificados para a primeira fase da competição estão divididos em oito potes (A a H) com dez clubes cada, de acordo com o ranking da CBF. A partir daí, os cruzamentos entre os potes são: A x E; B x F; C x G e D x H. O Paysandu está no pote C, o Castanhal no F e a Tuna no H.

Formato

A primeira fase do torneio é realizada em partidas únicas, com mando de campo do clube com pior colocação no ranking da CBF. As equipes que se classificarem avançam à segunda fase, que ocorre no mesmo formato. Em ambas as etapas, o clube de melhor ranking tem a vantagem do empate.

A partir da terceira fase, os jogos são de ida e volta (com decisão por pênaltis, em caso de igualdade), e mais clubes entram no torneio. Entre as equipes que começam já nesta etapa está o Remo, atual campeão da Copa Verde. Além do Leão, os times classificados para a Libertadores, e os campeões da Copa do Nordeste e Série B também entram.

Caso necessário, clubes da Série A ingressam nesta fase, até que haja 32 clubes. Ao todo, são 92 equipes que participam da Copa do Brasil. Depois da terceira fase, os 16 classificados jogam as oitavas de final. Os oito que avançarem, jogam as quartas de final, os quatro restantes, jogam a semifinal, até que haja os dois finalistas.

Confira os potes da primeira fase (seguindo o ranking da CBF)

Pote A

Grêmio (4)

Santos (6)

São Paulo (7)

Internacional (8)

Ceará (13)

Cruzeiro (14)

Chapecoense (16)

Atlético Goianiense (17)

Vasco da Gama (19)

Sport (21)

Pote B

Cuiabá (22)

Goiás (23)

Juventude (24)

Vitória (25)

Coritiba (26)

Avaí (27)

CRB (28)

Ponte Preta (29)

CSA (30)

Vila Nova (31)

Pote C

Sampaio Corrêa (32)

Paraná (33)

Operário-PR (34)

Guarani (35)

Criciúma (36)

Brasil de Pelotas (37)

Náutico (38)

Londrina (39)

Paysandu (40)

Figueirense (41)

Pote D

Oeste (43)

ABC (47)

Botafogo-SP (48)

Tombense (49)

Ferroviário (52)

Volta Redonda (53)

Manaus (55)

Juazeirense (59)

Brasiliense (63)

Novorizontino (64)

Pote E

Altos (66)

Mirassol (70)

Campinense (72)

Moto Club (74)

São Raimundo-RR (78)

Ferroviária (79)

Salgueiro (81)

Globo (82)

União Rondonópolis (83)

Sergipe (90)

Pote F

ASA (91)

Cascavel (92)

Bahia de Feira (93)

Atlético de Alagoinhas (97)

Rio Branco-AC (98)

URT (118)

Portuguesa-RJ (122)

Castanhal (123)

Porto Velho (131)

Sousa (143)

Pote G

Tocantinópolis (146)

CEOV-MT (151)

Ceilândia (169)

Real Noroeste (170)

Nova Iguaçu (197)

Lagarto (214)

Trem (228)

Maricá (—)

Glória (—)

Pouso Alegre (—)

Pote H

Azuriz (—)

Icasa (—)

Grêmio Anápolis (—)

Tuna Luso (—)

Tuntum (—)

São Raimundo-AM (—)

Fluminense-PI (—)

Humaitá (—)

Nova Venécia (—)

Costa Rica (—)