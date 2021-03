CBF divulga as datas das estreias de Remo, Paysandu e Castanhal pela Copa do Brasil 2021

A CBF divulgou na tarde desta quarta-feira (3) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2021. Os três representantes do Pará na competição já sabem dia, hora e local dos confrontos.

O primeiro a entrar em campo é o Paysandu. O Papão encara o Madureira-RJ, no próximo dia 10, às 15h30, no estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ). A partida está na grade de programação da SporTV, canal por assinatura.

Depois é a vez do Remo estrear na Copa do Brasil. No dia 16 o Leão enfrenta o Esportivo-RS, às 20h, no estádio Montanha dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul (RS).

Por último estreia o Castanhal. A equipe paraense joga no Maximino Porpino, na Cidade Modelo, às 20h, contra o Volta Redonda-RJ.