CBF define arbitragem para o clássico Re-Pa da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para o clássico Re-Pa que vai definir as posições finais da equipes paraenses. O clássico será no próximo sábado, às 17h, no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida terá o comando de Paulo Roberto Alves Junior (PR). Os assistentes serão João Fábio Machado Brischiliari (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR). O quarto arbitro é o paraense Gustavo Ramos Melo.