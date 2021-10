CBF altera data da partida entre Castanhal e Paysandu pela Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a mudança de data da partida entre Castanhal e Paysandu, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Segundo a entidade, a partida será realizada na quarta-feira, dia 10 de novembro.

Inicialmente, a partida estava programada para ocorrer no dia 3 de novembro, também numa quarta-feira, às 15h, no estádio Modelão. Segundo a CBF, a mudança ocorreu por um "ajuste de tabela". Apesar da modificação da data, o horário e o local do jogo estão mantidos.

O Paysandu já havia solicitado a mudança da data do confronto contra o Castanhal. Antes do jogo de ida, a diretoria bicolor chegou a enviar um documento à CBF solicitando a alteração da data da partida. No entanto, o pedido foi negado pela entidade.

No jogo de ida, o Papão e Japiim empataram em 1 a 1 no estádio da Curuzu. Quem vencer o jogo de volta estará classificado para às semis da Copa Verde. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.