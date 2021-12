Castelo dos Sonhos reverte semifinal contra o Gavião e avança à decisão do Parazão Feminino

O Castelo dos Sonhos é o primeiro finalista do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. A classificação veio de forma heróica nesta quinta-feira (9). Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, o time da casa derrotou o Gavião Kyikatêjê, no Estádio Modelão, por 2 a 0 e garantiu uma vaga na decisão.

Agora, o Castelo espera o vencedor de Remo e Esmac. A partida de volta ocorre no domingo (12), às 9h30, no CT do clube azulino. Vale lembrar, o Leão venceu o primeiro jogo por 2 a 1, no domingo passado (5), e tem a vantagem do empate.