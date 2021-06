VÍDEO: Castanhal vira sobre o GAS, mas sofre empate no fim e pode perder liderança na Série D

O Castanhal conquistou mais um ponto na Série D do Brasileiro ao empatar em 2 a 2 com o GAS-RR, na abertura da 4ª rodada do Grupo A1 da quarta divisão. O Japiim da Estrada segue invicto na competição, mas pode perder a liderança até o encerramento dos jogos deste domingo.

O próximo compromisso do Japiim pela Série D será no próximo sábado, dia 3. O Castanhal receberá o Ypiranga-AP no Estádio Modelão, a partir das 15h. No mesmo dia, mas às 17h, o GAS faz o clássico local contra o São Raimundo-RR, também no Canarinho, mas na condição de visitante.

O jogo

Jogando fora de casa, no Estádio Canarinho, o Aurinegro saiu atrás no placar logo no primeiro minuto de jogo. O atacante Branco, que conhecido no Pará pelas passagens por Águia, Remo e no próprio Castanhal, surpreendeu o goleiro Axel Lopes após cobrança de escanteio.

Kayo alçou na área, Alexandre Pinnho desviou de cabeça e Branco, na pequena área, tocou o suficiente na bola para tirar do goleiro do Japiim: 1 a 0.

O time paraense empatou a partida no apagar da primeira etapa, com linda jogada individual de Pecel. O atacante aurinegro recebeu na ponta esquerda, driblou quatro jogadores e acertou chute forte no alto, sem chances para o camisa 1 do GAS, já aos 45 do primeiro tempo.

A virada só veio da etapa final. Aos 22, Alexandre Santana alçou bola na área e Geovane subiu mais que a defesa adversária para testar para o fundo das redes: 2 a 1 para o Japiim.

Quando o placar se encaminhava para a vitória do Castanhal, que a essa altura do jogo tinha cerca de 60% de posse de bola, a equipe de Roraima deixou tudo igual novamente.

O gol de empate começou com a cobrança de escanteio de Léo Rosa, ex-jogador de Remo e Tuna. O lateral-direito alçou na área, a defesa do Castanhal cochilou no lance e Eduardo Magrão apareceu entre os zagueiros para desviar de cabeça, no cantinho.