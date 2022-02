Castanhal vence Tuna Luso no Souza e confirma arrancada no Campeonato Paraense

O Castanhal venceu a Tuna Luso por 2 a 0 na manhã desta quinta-feira, em pleno Estádio do Souza. A partida, válida pela 6ª rodada, marca a ração do time Aurinegro na competição, que entra na briga direta pela classificação à segunda fase.

Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Pecel abriu o placar para o Japiim aos 18 e Ruan, aos 48, deu números finais à partida. É a segunda vitória consecutiva do Castanhal, que tem, sob o comando de Robson Melo, 100% de aproveitamento no Parazão.

O treinador substituiu Cacaio, demitido após a derrota para o Itupiranga, por 2 a 1, pela 4ª rodada. Robson Melo vinha comandando o Tapajós e deixou o clube santareno para assumir o Aurinegro, agora em plena recuperação no estadual.

Com o placar, o Castanhal pula da lanterna para a vice-liderança do Grupo C, agora com 10 pontos, ultrapassando Caeté (9) e Independente (8). O Galo Elétrico, porém, tem um jogo a menos - duelo adiado contra o Paysandu, pela 3ª rodada, que foi remarcado para a próxima semana.

Já a Tuna Luso se mantém na liderança do Grupo B, com 8 pontos. A Águia Guerreira tem na cola o Bragantino (7 pontos), Itupiranga (6) e Tapajós (5).

Castanhal e Tuna voltam a campo no domingo. O Japiim viaja a Marabá para encarar o Águia, 17h, no Zinho Oliveira. O Cruz-Maltino também joga fora: contra o Independente Tucuruí, no Estádio Rosenão, em Parauapebas, a partir das 16h.