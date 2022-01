Castanhal vence o Paragominas em partida pela primeira rodada do Parazão

Castanhal e Paragominas estrearam no Campeonato Paraense na tarde desta quinta-feira (27), no estádio do Modelão. Japiim da Estrada venceu por 1 a 0 o Jacaré, com gol de Samuel Oliveira.

No primeiro tempo, as duas equipes disputaram bastante a posse de bola no meio de campo. Aos nove minutos, Castanhal com Lukinha, mesmo com dois marcadores, conseguiu driblar os adversários e chuta para fora. Perdendo uma boa chance de abrir o placar no estádio do Modelão. Já o Paragominas foi parado pelo goleiro Axel Lopes aos 36 minutos.

O início do segundo tempo foi bastante parecido com o primeiro tempo, as duas equipes com a pose de bola no meio de campo. O gol saiu em cobrança de escanteio com cabeçada de Samuel Oliveira.

Pela segunda rodada, no sábado (29) o Castanhal enfrenta o Amazônia Independente, às 15h30, no CT do Remo. Já o Paragominas recebe o Remo, no domingo (30), às 16h, na Arena Verde.