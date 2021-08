Castanhal vence mais uma na Série D e fica próximo da classificação

O Castanhal segue com a campanha invicta na Série D de 2021. A vítima da vez foi o Atlético-AC. A equipe do interior do Pará venceu o time do Acre por 1 a 0, fora de casa. O gol solitário, marcado ainda na primeria etapa, foi de William Fazendinha.

Com o resultado, o Japiim se tornou mais lider do que nunca na Série D. O Castanhal acumula 23 pontos - sete vitórias e dois empates - em 9 jogos na competição. A equipe paraense ainda abriu uma vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado, o São Raimundo-RR.

Já a equipe acreana segue na lanterna do Grupo 1 da Série D. O Altético-AC só venceu uma na competição até aqui. O time soma, em nove jogos, apenas quatro pontos.

O Castanhal volta a campo pela Série D no domingo, Dia dos Pais, às 18h. A partida será contra o Ypiranga-AC, no estádio Zerão, em Macapá.