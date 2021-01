Castanhal realiza avaliação técnica em busca de novos talentos para o Parazão

O Castanhal Esporte Clube divulgou que irá realizar uma avaliação técnica para futebol profissional e categorias de base do clube. O processo acontece entre os dias 11 e 15 de janeiro, através de sua Comissão Técnica.

Os interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos para participar da atividade e realizar sua inscrição presencialmente, no valor de R$40 e levar o material básico (camisa, short, meião e chuteira), é obrigatório o uso de máscara.

O local da avaliação é o Centro de Treinamento do Castanhal Esporte Clube, localizado na Av. Maximino Porpino da Silva, 5560, em frente à barreira da Policia Rodoviária.