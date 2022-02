Castanhal irá reembolsar torcedores que compraram ingressos para o jogo contra o Paysandu

Após o cancelamento da partida entre Castanhal x Paysandu, neste sábado (26), pela oitava rodada do Campeonato Paraense, a diretoria do Japiim divulgou um comunicado em suas redes sociais sobre a questão dos ingressos para o próximo encontro diante do Papão, também em Castanhal. O clube aurinegro informou que fará o reembolso para os torcedores que não poderão ir ao jogo na nova data, marcado para o domingo, dia 6 de março.

Os torcedores que compraram ingressos para o jogo deste sábado (26), poderão comparecer ao Estádio Maximino Porpino no dia 6 de março com o canhoto, que terão acesso ao local para acompanhar a partida. O Castanhal pediu desculpas e ainda irá divulgar o local para a devolução do dinheiro dos torcedores que queiram o reembolso.