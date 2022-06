Castanhal goleia a Tuna dentro do Souza e Lusa afunda na lanterna da Série D

No encontro dos pássaros, o Japiim levou a melhor diante da Águia Guerreira. Jogando em no Estádio Francisco Vasques, em Belém, o Castanhal não tomou conhecimento da Lusa e goleou a equipe cruzmaltina pelo placar de 3 a 0 e afundou a equipe da capital na lanterna do grupo 2 do campeonato Brasileiro da Série D.

O Japiim da Estrada abriu o placar logo no início da partida com Fazendinha, logo no primeiro minuto de jogo. Já na reta final, Gui Campana, que retornou ao Castanhal nesta temporada, após passagem pelo Sampaio Corrêa-MA, na Série B, ampliou aos 36 minutos.

A Tuna não conseguiu reagir, logo no início da segunda etapa, novamente Willian Fazendinha fez o terceiro do Castanhal, o segundo dele no jogo, fechando o marcador em 3 a 0.

Com o resultado o clube aurinegro chegou aos 15 pontos e dorme na vice-liderança do grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro, mas pode perder a posição, caso o Tocantinópolis-TO vença o Moto Club-MA, neste domingo (17), às 17h, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O próximo adversário do Japiim da Estrada será o 4 de Julho-PI, no sábado (25), às 15h30, no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal (PA).

Já a equipe da Lusa amarga a lanterna do grupo 2 com apenas cinco pontos conquistados em 10 partidas disputadas. O próximo jogo da Tuna no Braseileirão será fora de casa, diante do Fluminense-PI, domingo (26), às 16h, no Estádio Albertão.