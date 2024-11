Castanhal fecha com Jairo Nascimento para o comando técnico do time em 2025

O Castanhal anunciou Jairo Nascimento, de 40 anos, como novo técnico para a disputa do Campeonato Paraense de 2025. Natural de Marabá, no Pará, o treinador terá a oportunidade de comandar seu primeiro clube no estado após construir uma carreira vitoriosa fora dele.

Com um currículo reforçado pelo tricampeonato tocantinense à frente do Tocantinópolis, Jairo chega ao Japiim trazendo também experiências marcantes no futebol regional. Seu primeiro trabalho no futebol profissional foi em 2021, dirigindo o Imperatriz, do Maranhão.

VEJA MAIS







No mesmo ano, assumiu o Tocantinópolis, onde conquistou três títulos estaduais consecutivos, além de campanhas expressivas, como as quartas de final na Série D de 2022 e a chegada à terceira fase da Copa do Brasil no mesmo ano.

Antes de acertar com o Castanhal, Jairo estava no comando do Capital-TO. Agora, a missão será levar o Japiim a um desempenho superior ao de 2024, quando a equipe terminou na 10ª colocação do Campeonato Paraense. Assim, o clube espera fortalecer o elenco e competir em alto nível no Parazão de 2025.