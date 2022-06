Castanhal enfrenta o 4 de Julho e quer se manter no G-4 da Série D 2022

O Castanhal entra em campo neste sábado (25) de olho na permanência no G-4 da Série C. A partir das 15h30, a equipe encara o vice-lanterna 4 de Julho, no estádio Modelão, no nordeste do Pará, com objetivo de conseguir a segunda vitória seguida no torneio. Caso garanta mais três pontos, o Japiim da Estrada termina mais uma rodada na zona de classificados à próxima fase.

Após golear a Tuna por 3 a 0 na rodada passada, o Castanhal voltou a frenquentar o G-4 da Série D. A equipe é a terceira colocada do Grupo 2 do torneio, com 15 pontos conquistados em 10 partidas. No entanto, qualquer tropeço pode tirar a equipe da zona de classificação.

Por outro lado, o 4 de Julho tenta uma arrancada na reta final do torneio. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, a equipe está na 7ª colocação, com nove pontos, a seis do G-4. No entanto, o clube do Piaui quer começar a arrancada diante do Japiim.

Esta será a segunda partida do Castanhal no Modelão nesta Série D. Durante a semana, foi assinada uma ordem de serviço para que sejam feitos trabalhos de revitalização no espaço. As obras devem começar em breve e o prazo de entrega é de 8 a 10 meses.

Em relação ao elenco, o Japiim terá dois desfalques certos. O meia Gui Campana está suspenso e o lateral Bruno Maia foi vetado pelo departamento médico por desconforto muscular. Já o 4 de Julho terá três baixas: João Pedro, Wallace e João Paulo. Todos tiveram o vínculo encerrado pela diretoria.

Ficha técnica

Castanhal x 4 de Julho

Data: 25 de junho

Hora: 15h30

Local: Estádio Modelão, em Castanhal

Arbitragem: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Auxiliares: Robson João dos Reis (PA) e Jhonathan Leone Lopes (PA).

Quarto árbitro: Olivaldo José ALves Moraes (PA).

Castanhal: Axel Lopes; Ronaldo, Gustavo, Dedé e Rodrigo; Samuel, Adauto e Fazendinha; Pedrinho, Welthon e Ruan. Técnico: Robson Melo

4 de Julho: Jaílson; Carlos Augusto, Fernando, Sidney e Leandro Mendes; Wilsinho, Rico e Cinelton; Ítalo, Edinaldo e Caio. Técnico: Emanoel Sacramento.