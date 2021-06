Castanhal encara Penarol-AM em busca da segunda vitória na Série D

Com gente nova na equipe, o Castanhal defende a liderança do grupo A1 da Série D do Brasileiro de 2021 diante do Penarol- AM. O jogo inicia às 16h deste domingo (13), na cidade Itacoatiara (AM).

O time amazonense soma o mesmo número de pontos do Castanhal, contudo, ocupa o terceiro lugar por conta do saldo de gols.

O clássico se resume na rivalidade do futebol nortista, embora seja o primeiro encontro entre ambos. O Castanhal está fortalecido com a chegada de novos jogadores, entre eles o meia Lukinhas, apontado pela crônica como o ‘craque’ da Tuna no último Parazão.

Lukinha deve ser a novidade do Japiim contra o Penarol (Jivago Lemos/Castanhal)

Contratado no começo da semana, treinou e está na delegação. A escalação dele vai depender da vontade do técnico Cacaio, que mais uma vez não conta com o lateral Magnum e o atacante Pedrinho.

O lateral Roni, outra forte contratação castanhalense para o campeonato, está garantido como titular da camisa dois.

O Castanhal busca sua segunda vitória na Série D. Cacaio relacionou 20 jogadores para o encontro com o Leão da Velha Serpa, como é chamado o Penarol.

A equipe amazonense está recheada de jogadores que participaram do Campeonato Paraense: o goleiro Bruno Colaço, ex-Águia; o meia Railson, o atacante Jerinha e o zagueiro Renan. Railson, ex-Independente, marcou o gol da vitória sobre o GAS por 1 a 0.

A diretoria reforçou o time com as contratações de Emerson Guiotto, meia; e Sidney, volante.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro – Série D 2021

2ª rodada – Grupo A1

Penarol-AM x Castanhal-PA

Local: Estádio Floro de Mendonça – Itacoatiara (AM)

Horário: 16h

Penarol-AM: Bruno Golaço; Pedrão, Ivan, Renan e PH; Felipe Tiririca, Cleberson Boca e Railson; Rodriguinho, Marcelo Cardoso e Jerinha. Técnico: Carlos Tozzi

Castanhal: Axel Lopes; Roni, Guilherme, Lucão e Lucas; Ricardo Capanema, Samuel, Alexandre Santana (Lukinha) e William Fazendinha; Canga e Fidélis. Técnico: Cacaio.

Árbitro: Eduardo Fernandes Teixeira (TO)

Assistentes: Uesclei Pereira dos Santos e Alexsandro lira Alexandre (AM)

4ª Árbitro: Antônio Carlos Frutuoso (AM)