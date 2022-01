Castanhal e Caeté empatam em amistoso preparatório para o Parazão 2022

O Castanhal empatou em 3 a 3 com o Caeté no amistoso preparatório para o Parazão 2022. Os gols do Japiim foram marcados por Leandro Cearense (2 vezes) e por Fabinho. Os gols do Caeté foram marcados por Pelé, Keoma e Júnior.

“O treinamento era aquilo dentro do que a gente esperava. Usamos 30 minutos só o time titular para dar ritmo ao jogadores. Ainda temos dez dias para a competição. Ficamos com três jogadores fora. Foi bom. Foi importante. Vamos trabalhar, aprimorar bem, para estrear bem contra o Paragominas”, afirmou o técnico do Castanhal, Cacaio.

Agenda

O Castanhal está no grupo C junto com Caeté, Independente-PA e Remo. A estreia do Japiim será contra o Paragominas no dia 27 (quinta-feira), às 15h30, no Modelão.

Já o Caeté vai enfrentar o Itupiranga no dia 26 (quarta-feira) em horário que ainda será definido pela FPF.