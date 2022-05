Castanhal deixa vitória escapar nos últimos minutos e empata com o Fluminense-PI pela Série D

O Castanhal ficou no empate em 2 a 2 com o Fluminense-PI na tarde desta terça-feira (3), no Diogão, em Bragança, pela terceira rodada da Série C. O Japiim até foi melhor que o adversário em grande parte da partida, mas em falhas individuais deixou o adversário marcar. Os gols do duelo foram marcados por Whelton - duas vezes, para o Castanhal - e Mário Sérgio e Janeudo, para o Fluminense.

Com o resultado, o Castanhal termina a rodada da quarta colocação do Grupo 2, com quatro pontos. Já o Fluminense-PI se mantém na liderança da chave, com sete pontos.

O próximo jogo do Japiim no torneio será no domingo (8), às 16h, contra o 4 de Julho, na Arena Ytacoatiara. Já o Fluminense encara a Tuna Luso, em Belém, às 15h do sábado (7).

O jogo

Na primeira etapa, o Castanhal começou mandando na partida. A primeira grande chance de gol ocorreu logo aos três minutos. O goleiro Nicolas derrubou Welthon na área e a arbitragem marcou pênalti. O próprio atacante do Japiim foi pra cobrança, mas Nicolas fez a defesa.

Abalado pelo pênalti perdido, o Castanhal abriu espaços na defesa e saiu atrás no placar. Mário Sérgio, o artilheiro do Brasil, aproveitou bobeira de Axel e mandou pro gol. No entanto, o Japiim buscou o empate no lance seguinte. Welthon, o mesmo que perdeu o pênalti, arriscou de fora da área e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Castanhal continuou melhor no jogo e teve oportunidades de virar a partida. A insistência foi recompensada na reta final do jogo, quando Welthon marcou o segundo, aproveitando chute de Pedrinho que bateu no travessão.

Apesar da vitória próxima, a partida teria emoção até os últimos minutos. Aos 46 do segundo tempo, Janeudo aproveita grande jogada de Júnior Prego, arrisca fora da área, e marca um belo gol. Resultado final: 2 a 2.