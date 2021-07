Castanhal, com provável novidade no time, treina forte para o duelo com o Ypiranga-AP

O Castanhal ajusta os últimos detalhes para o duelo com o Ypiranga-AP, neste próximo sábado (3), no Modelão. O técnico Cacaio ainda não confirma a formação da equipe, mas já sabe que não terá o volante Ricardo Capanema, com uma lesão grau um está vetado.

A novidade no Japiim deverá ser o volante Willians, contratado na semana passada. O treinamento final da equipe será na tarde desta sexta-feira (2), no Modelão, local do confronto com os amapaenses.

O Ypiranga, dirigido pelo técnico Victor Jaime, é terceiro colocado na tabela, um ponto atrás do Castanhal, atual líder do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Castanhal vem de empate fora de casa em busca da vitória para manter a liderança no grupo. Já o time negro-anil é o atual campeão amapaense e possui uma equipe bem forte, como atesta o lateral-direito Magnum.

“O Ypiranga é um adversário forte e já provou isso jogando fora. É se preparar bem para fazer um bom jogo diante deles”, avaliou.

O defensor castanhalense analisa o empate com o GAS, na rodada passada, do qual tirou lições. “É preciso entender que a Série D é jogo pegado, de muito contato físico. Jogamos bem, mas levamos um gol num momento de desatenção. Precisamos trabalhar mais o setor de marcação. Estamos levando gols de bola parada e temos que consertar essa falha, embora levar gols de falta ou de escanteio faça parte do jogo, no entanto, temos de ser mais vigilantes na marcação”, aponta.

O Castanhal tem uma das defesas menos vazadas do grupo: levou quatro gols dos adversários, metade do que o Galvez - pior no quesito - sofreu.

O confronto com o Ypiranga será às 15h no Modelão com arbitragem do cearense Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior. Os auxiliares são os paraenses: Rafael Ferreira Vieira e Robson João dos Reis. Gustavo Ramos Melo é o quarto árbitro escalado.