Castanhal anuncia reforços e renovação de ex-Remo para a temporada 2022

O Castanhal já trabalha a temporada 2022 e, nesta quarta-feira (25), anunciou duas novas contratações para o elenco. O volante Elias, revelado pelo Figueirense, e o meia Fabinho, vice do Campeonato Paraense 2021 com a Tuna Luso, chegam para integrar o elenco do técnico Cacaio.

Além disso, o Japiim divulgou uma nova renovação: o lateral Rony, que se envolveu em uma polêmica com o Remo, que envolveu a Justiça, defenderá as cores do Castanhal, no próximo ano. Nos últimos dias, o clube já havia anunciado as renovações do goleiro Axel, do lateral Daelson, do meia Lukinhas e do atacante Pedrinho - além do técnico Cacaio.