Castanhal anuncia 'pacotão' de reforços para a temporada 2024; veja

O Castanhal segue na montagem do elenco que terá o Campeonato Paraense de 2024 como a principal competição do calendário. E de olho na possibilidade de melhorar a posição do time, que terminou em sexto colocado na edição de 2023, a diretoria do clube resolveu pôr a mão no cofre e trazer um "pacotão" de reforços.

Na última semana, o Japiim da Estrada confirmou a contratação de cinco atletas. Para a lateral-esquerda foi anunciada a chegada de Lucas Santos, de 26 anos. O jogador é um velho conhecido do time e retorna para mais uma temporada, após passagens por Timon-MA, Moto Club-MA e Manaus-AM.

Na cabeça de área foram dois nomes anunciados. O primeiro é Jair, de 26 anos, natural de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. O jogador traz no histórico passagens por Igrejinha, Moto Clube, Maranhão e Tuna Luso. Ao lado dele, o também volante Paulinho, de 25 anos. O jogador é do interior paulista e jogou a Série D deste ano pelo CEOV Operário.

Para o ataque, o Castanhal trouxe os jogadores Vitor Jansen, que esteve na Segundinha desta ano defendendo o São Raimundo, e Pedro Gabriel, que volta para o clube para a disputa do Parazão, depois de disputar a Série D pelo Nacional-PB.