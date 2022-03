Castanhal anuncia mudanças no elenco e Lukinha e Leandro Cearense deixam o clube; veja a lista

O Castanhal anunciou as primeiras mudanças no elenco faltando pouco mais de duas semanas para a estreia na Série D. Eliminado do Campeonato Paraense no último dia 22, o Japiim da Estrada acelera o planejamento para o Brasileiro com dispensas e renovações de contratos. Dois titulares da equipe durante o estadual estão de saída.

Eles são o meia Lukinha e o atacante Leandro Cearense. Ambos foram peças importantes na campanha do Japiim no Parazão. O meia, principal articulador de jogadas, esteve em campo em 10 jogos, enquanto o atacante participou de todas as 11 partidas do Castanhal na temporada. Cada um marcou um gol.

Lukinha não vai disputar a Série D 2022 pelo Castanhal (Divulgação/Ascom Castanhal)

Em postagem na conta do clube no Twitter, o Aurinegro também confirmou a saída do zagueiro Samuel Caveira, de 29 anos. O defensor fez 7 jogos do Parazão pelo Castanhal, sendo cinco como titular.

Renovações

Em contrapartida, o clube aurinegro confirmou três renovações de contrato até o final do ano: o zagueiro Gustavo, o volante Ricardo Capanema e o meia Willian Fazendinha. Mais nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

Renovações Castanhal Ricardo Capanema segue nos planos do técnico Robson Melo (Foto: Divulgação/Ascom Castanhal) Willian Fazendinha foi mais uma a renovar (Foto: Divulgação/Ascom Castanhal) Gustavo permanece no Castanhal para a Série D (Foto: Divulgação/Ascom Castanhal)

Após receber folga de seis dias, o elenco do Castanhal se reapresentou aos treinos no Ninho do Japiim nesta terça-feira. Serão 20 dias de preparação até e estreia na Série D do Brasileiro, marcada para o dia 17 de abril contra o Moto Club-MA. O local do jogo ainda não foi confirmado pela CBF, mas o mando de campo é do time paraense.