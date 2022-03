Águia vence o Castanhal no Souza e é o primeiro semifinalista do Parazão 2022

O Águia de Marabá é o primeiro semifinalista do Campeonato Paraense. O Azulão derrotou o Castanhal na tarde desta terça-feira (22), no Estádio do Souza, por 1 a 0, gol do centroavante Luan Parede. O jogo de ida terminou em 0 a 0, no último fim de semana, no Zinho Oliveira.

VEJA MAIS

Problemas para o Azulão

Com a partida rolando debaixo de muita chuva, o gramado ficou prejudico. O que facilitou alguns lances mais pesados em campo. Quem se deu a pior, no primeiro tempo, foi o Águia. Os meias Ramon (com um problema no tornozelo) e Wendel (com dores no nariz, após um choque com um adversário) precisaram sair de ambulância, para exames mais detalhados.

O gol

Já no segundo tempo, o Águia respondeu aos ataques do Castanhal, que voltou mais ofensivo na etapa final. Aos 29 minutos, o Azulão partiu em contra-ataque pela direita. Luan Henrique avançou em velocidade, cruzou rasteiro para a área e o zagueiro Dedé corta para o meio da área. A bola sobra para Luan Parede finalizar sem chances para Axel e garantir o Águia nas semis.

No aguardo

Com a classificação, o Águia de Marabá aguarda agora o vencedor de Paysandu e Tapajós, para conhecer o adversário nas semifinais do Parazão. Papão e Boto ocorre nesta quarta-feira (23), às 20h, no Estádio da Curuzu. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.