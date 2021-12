Castanhal anuncia a contratação de meia que jogou a Série D pelo São Raimundo-RR

O Castanhal anunciou a contratação do meia Tavinho, de 29 anos, que jogou a Série D pelo São Raimundo-RR, para a temporada 2022. Com o fim da competição, ele chegou a atuar no Manauara, time do Amazonas, para disputar a Segundinha do futebol de lá.

Tavinho jogou 27 partidas no São Raimundo, sendo 15 pela Série D, 11 pelo Campeonato Roraimense e 1 pela Copa do Brasil. Na temporada 2021, ele marcou 10 gols.

Além de Tavinho, o Japiim contratou o zagueiro Samuel, meio-campo Fabinho, volante Elias, lateral Bruno Maia e o zagueiro Dedé. O Castanhal ainda renovou com o meia Lukinha, o atacante Pedrinho, o lateral Daelson, o goleiro Axel, o volante Ricardo Capanema, o lateral Rony, o volante Samuel, o zaguiro Cleberson Ilustre, o lateral Lucas, o atacante Leandro Cearense e o goleiro Paulo Roberto.