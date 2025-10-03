Casa Pia x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Liga Portugal Casa Pia e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 03.10.25 15h15 A Casa Pia soma só 2 pontos a mais que o Estoril no Campeonato Português (X/ @CasaPiaAC) Casa Pia x Estoril disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 8° rodada da Liga Portugal. O jogo começa às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Casa Pia x Estoril ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Estoril é o 15° colocado da Liga Portugal e acumula 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a Casa Pia está em 14° lugar com 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 6 gols marcados e 11 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Osasuna x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) por La Liga Osasuna e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Casa Pia x Estoril: prováveis escalações Casa Pia: Sequeira; Geraldes, Rocha, Sousa; Benaissa-Yahia, Perez, Nhaga, Larrazabal; Livolant, Cassiano, Morais. Estoril: Robles; Boma, Ferro, Bacher; P Carvalho, Holsgrove, De Paula, Amaral; J Carvalho, Begraoui, Guitane. FICHA TÉCNICA Casa Pia x Estoril Campeonato Português Local: Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 16h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave casa pia Estoril jogos de hoje Liga Portugal Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Campeonato Português Casa Pia x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Liga Portugal Casa Pia e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.10.25 15h15 Campeonato Inglês Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) por La Liga Osasuna e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24