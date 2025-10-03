Capa Jornal Amazônia
Casa Pia x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Liga Portugal

Casa Pia e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

A Casa Pia soma só 2 pontos a mais que o Estoril no Campeonato Português (X/ @CasaPiaAC)

Casa Pia x Estoril disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 8° rodada da Liga Portugal. O jogo começa às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Casa Pia x Estoril ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Estoril é o 15° colocado da Liga Portugal e acumula 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já a Casa Pia está em 14° lugar com 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 6 gols marcados e 11 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Casa Pia x Estoril: prováveis escalações

Casa Pia​: Sequeira; Geraldes, Rocha, Sousa; Benaissa-Yahia, Perez, Nhaga, Larrazabal; Livolant, Cassiano, Morais.

Estoril: Robles; Boma, Ferro, Bacher; P Carvalho, Holsgrove, De Paula, Amaral; J Carvalho, Begraoui, Guitane.

FICHA TÉCNICA
Casa Pia x Estoril
Campeonato Português
Local: Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal
Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 16h15

.
