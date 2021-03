Cartolouco comemora assinatura de contrato com Resende para o Cariocão

O YouTuber Lucas Strabko assinou seu contrato oficial com o Resende para a disputa do Cariocão 2021. O jornalista postou um vídeo em suas redes-sociais comemorando o feito e mostrando os documentos que serão enviados à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

- Agora, mais do que nunca, contratado pelo Resende. Aqui, é verdade mesmo, contrato do Resende que vai pra CBF, todas as cláusulas de ser jogador e tudo. E também aqui o registro na federação carioca de futebol, a FERJ. Finalmente, Cartolouco é atleta oficial do Resende - disse o YouTuber mostrando seus contratos.

Apesar da animação de Cartolouco, o YouTuber foi criticado pelo jornalista Eric Faria. O repórter do grupo Globo disse que a inscrição de Lucas no campeonato carioca seria um 'deboche com atletas profissionais'. No início de março, o comunicador lançou o primeiro vídeo de sua série com o Resende em seu canal.

Em partida do Cariocão 2021 deste sábado, o Resende empatou sem gols com o Madureira.