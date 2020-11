Carrasco do Remo na Copa do Brasil leva de oito dentro de casa na Série C do Brasileiro

Algoz do Remo na Copa do Brasil deste ano, o Brusque-SC viveu uma situação semelhante neste sábado (28). A equipe catarinense, que eliminou o Leão com goleada por 5 a 1 no torneio nacional deste ano, tomou de 8 a 1 do Volta Redonda-RJ, mesmo jogando em casa.

Os gols dos cariocas foram marcados por: Alef Manga (três vezes), João Carlos (duas vezes), Hiroshi, Oliveira e Daniel. O gol de honra do Brusque foi marcado por Marco Antônio. Com a goleada, o Voltaço garantiu sua permanência para a Terceirona 2021. Já o Brusque precisa vencer na última rodada para conquistar uma das vagas no quadrangular de acesso à Série B.