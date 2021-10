Carrasco do Paysandu na Libertadores é anunciado como novo técnico do Paraguai

O Paraguai anunciou nesta quinta-feira (21) a contratação do técnico argentino Guillmermo Barros Schelotto para a sequência das eliminatórias da Copa de 2022. O argentino, ex-treinador e jogador do Boca Júniors, assinou contrato com a seleção paraguaia até julho de 2024.

Schelotto estava sem time desde o final do ano passado, quando deixou o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Como treinador, o argentino foi campeão da Sul-Americana em 2013 com o Lanús, bicampeão argentino com o Boca Juniors e vice campeão da Libertadores em 2018.

Como jogador, Schelotto teve uma grande identificação com o Boca Júniors, clube onde jogou entre 1997 e 2007. O ex-atacante, inclusive, esteve defendendo os Xeneizes nas duas partidas contra o Paysandu, pela Libertadores de 2003.

Schelotto foi titular do Boca nas duas partidas - vitória bicolor em La Bombonera e na derrota no Mangueirão. No jogo em Belém, Schelotto ainda marcou três vezes, garantindo o placar de 4 a 2 para os argentinos.