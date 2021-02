Cariocão: Record sonha com João Guilherme para narrar estadual, mas ouve não da Disney

O narrador João Guilherme, atualmente comunicador do Grupo Disney, está cotado para ser o novo reforço da RecordTV para a transmissão do Campeonato Carioca 2021. Após acertar com zagueiro ex-Vasco e Seleção Brasileira, o locutor esportivo dos canais Fox Sports, no entanto, deve seguir na TV fechada: a Disney descartou qualquer negociação, segundo o Uol.+ Veja a tabela de classificação do Brasileirão e simule os resultados

João Guilherme é narrador do Grupo Disney (Reprodução/ Instagram)

A emissora desejava contar com Guilherme, que teria ficado contente com o resultado. Porém, por cláusulas de exclusividade, a Disney não libera seus profissionais. João havia solicitado que a Record tentasse um acordo com a dona de Fox e ESPN, o que não funcionou. João é um dos grandes narradores do canal e comandou jogos importantes pela Libertadores no canal.

Com a resposta negativa, a Record confirmou que o narrador das partidas será Lucas Pereira, ex-Grupo Globo e que está no canal desde 2012 - ele foi contratado para a transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres. A emissora segue revelando novidade para a exibição do estadual.