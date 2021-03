Carajás vence Gavião e melhora posição no grupo B do Parazão

O Carajás deu grande salto no grupo B do Campeonato Paraense de 2021. Saiu da lanterna e passou para o segundo lugar, ficando atrás do líder Clube do Remo.

Jogando na cidade de Marabá, no estádio Zinho Oliveira, venceu, de virada o Gavião Kyikatejê pelo placar de 3 a 1, jogo pela segunda rodada do Parazão.

O Gavião, segue sem vencer no campeonato, saiu na frente do placar com o gol do estreante Luan Santos, logo aos dois minutos do segundo tempo.

O Pica-Pau de Outeiro não deu tempo ´para os indígenas festejarem a vantagem e logo empatou com Balotele um minuto depois.

O Carajás virou com Mariano aos 11 minutos e aos 36 minutos marcou o terceiro tento com PH.

O Carajás, comandando pelo técnico Pedro Paulo, quebrou um tabu de um ano e três meses sem vitórias em jogos do Campeonato Paraense.

Na próxima rodada o Pica-Pau encara o Paysandu no ‘Mamazão’, em Outeiro. Já o Gavião recebe o Independente, no Zinho Oliveira. Jogos marcados para domingo, 14.