Carajás e Castanhal jogam pela Copinha nesta terça (9); Japiim tem chance de classificação

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega na terceira e última rodada da primeira fase, com dois paraenses em campo. Um deles, o Carajás, já está eliminado após duas derrotas. Já o Castanhal é o único com chances de classificação, por ter conseguido um empate na última rodada. Na próxima quarta (10), é a vez do Clube do Remo fazer sua despedida, dada a eliminação depois de duas derrotas.

A participação do Carajás na Copinha não foi fácil. Na primeira partida a Ferroviária dificultou bastante o futebol do pica-pau e venceu fácil por 3 a 0. No jogo da recuperação, no entanto, o adversário não pareceu muito disposto a colaborar, sendo este ninguém menos que o São Paulo, tetracampeão da Copinha. Com tudo conspirando contra, O Carajás fez de tudo, abrindo dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas sucumbiu ao poder adversário, que o eliminou com o placar de 3 a 2.

SAIBA MAIS



Dada as dificuldades naturais da competição, a equipe do técnico Zé Carije mostrou futebol e potencial, saindo da Copinha de forma honrada, encerrando sua jornada contra a equipe do Porto Vitória, a partir das 17 horas desta terça-feira, no estádio Municipal de Araraquara. Enquanto o Carajás dá adeus à Copinha, o Castanhal, por sua vez, ainda sonha por uma vaga na segunda fase. Para tanto, precisa vencer o CRB em partida também nesta terça, a partir das 10h45, no estádio municipal Antônio Viana da Silva. Além de vencer, o Japiim precisa torcer por uma derrota ou empate do Vocem, diante do Fortaleza, no mesmo local, a partir das 13 horas.

O Castanhal é o lanterna da chave, com um ponto, logo abaixo do Vocem, também com um. O CRB é o terceiro, com três pontos, e a liderança está com o Fortaleza, que tem duas vitórias e seis pontos. Na última rodada, Castanhal e Vocem empataram em 1 a 1.

Ficha técnica

Castanhal x CRB

Local: Estádio Antônio Viana da Silva (Assis/SP)

Hora: 10h45

Castanhal: David Cauã, Zé Felipe, Jasso Willian, Kauan, Daniel, Edinan, Wesley, Kaua Hinkel, Felipe Ariramba, Marcos Adriel, Guilherme Neves

Técnico: Gabriel Medeiros

CRB: Pablo, David, Wallace, Ruy, Erik, Lucas Maceió , Baranhas, Rodrigo Jesse, Cristian, Douglas Rafael, Carlison Santos

Técnico: Otávio Augusto

Porto Vitória x Carajás

Local: Arena da Fonte Luminosa (Araraquara/SP)

Hora: 17h

Porto Vitória: Kadu, PH, João Victor, Guilherme Kayron, Pedro Ferret , Henrique, Joãozinho, Alisson Soares, Athirson, Natã, Paulo

Técnico: Fábio Brostel

Carajás: Alysson, Igor, Marcos Sérgio, Ernandes, Popo, Gercivaldo, Melk, Junior, Raphael Lucas, Davi Lucas, João Vitor

Técnico: Zé Carije