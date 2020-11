Cano ultrapassa Gabigol e entra novamente na briga pela artilharia do futebol brasileiro em 2020

Germán Cano não marcava um gol desde o dia 13 de setembro, quando o Vasco bateu o Botafogo por 3 a 2. Coincidência ou não, desde essa data o time de São Januário não vencia no Campeonato Brasileiro. Jejuns encerrados neste sábado, na Ilha do Retiro, quando o argentino anotou os dois tentos do triunfo carioca por 2 a 0 sobre o Sport.

Apesar da recente série ruim, Cano segue sendo um dos maiores artilheiros desta temporada no futebol brasileiro. Com os dois marcados no fim de semana, o atacante atingiu a marca de 18 bolas na rede em 33 partidas. Detalhe: o Vasco fez apenas 37 em todo o ano. Ou seja, o camisa 14 é o responsável por praticamente 50% dos gols da equipe em 2020.

Neste momento, o centroavante vascaíno é o 4º maior artilheiro do Brasil entre os jogadores que atuam na Série A, deixando para trás Marinho, do Santos, Brenner, do São Paulo, e Gabriel Barbosa, do Flamengo. Thiago Galhardo, do Internacional, com 21, lidera. Confira o ranking atualizado:

ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas jogadores da Série A

1º - Thiago Galhardo - Internacional - 21 gols em 41 jogos2º - Pedro - Flamengo - 20 gols em 37 jogos3º - Nenê - Fluminense - 19 gols em 37 jogos4º - Germán Cano - Vasco - 18 gols em 33 jogos5º - Marinho - Santos - 17 gols em 26 jogosBrenner - São Paulo - 17 gols em 27 jogosGabigol - Flamengo - 17 gols em 28 jogos8º - Bruno Henrique - 16 gols em 34 jogosDiego Souza - Grêmio - 16 gols em 34 jogos10º - Luiz Adriano - Palmeiras - 15 gols em 36 jogosVinícius - Ceará - 15 gols em 41 jogos