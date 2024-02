Canaã x Santa Rosa: assistir ao vivo a partida pelo Campeonato Paraense 2024

O Parazão segue nesta tarde com o confronto entre Canaã x Santa Rosa, às 15h30, no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas (PA). A partida coloca frente à frente os dois finalistas da Segundinha do ano passado, dessa vez, em jogo válido pela elite do futebol paraense.

O Canaã é o atual campeão da Segundinha, mas ainda não venceu na competição e ocupa a lanterna do Pareazão com 3 pontos. Já o Santa Rosa está na 9ª posição com 5 pontos conquistados.